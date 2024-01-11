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        Balıkesir'e şehit ateşi düştü

        DENİZKURDU Tatbikatı sırasında dalış eğitiminde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın, acı haberi Balıkesir'de oturan ailesine verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 22:30 Güncelleme: 11.01.2024 - 22:35
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        Balıkesir'e şehit ateşi düştü
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        DENİZKURDU Tatbikatı sırasında dalış eğitiminde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın, acı haberi Balıkesir'de oturan ailesine verildi.

        Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatta dalış eğitiminde rahatsızlanan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı. Şehidin acı haberi Erdek ilçesi Atatürk Mahallesinde oturan Necla (50) ve Tamer Canbulat'a (55), askeri ve sivil yetkililer tarafından verildi. Canbulat ailesi büyük üzüntü yaşarken, oturdukları binaya Türk bayrağı asıldı. Yakınları ve komşuları şehit ailesine taziyeye geldi.

        Bekar olan şehit Canbulat'ın Enes Talha Canbulat (19) adında bir erkek kardeşi olduğu öğrenildi. Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Canbulat'ın, yarın cuma namazına müteakip Piri Reis Camisinde düzenlenecek askeri törenin ardından Erdek Şehitler mezarlığına defnedileceği belirtildi.

        BAKAN'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

        Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bahadır Canbulat, Kahraman silah arkadaşımız, 11 Ocak 2024 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dilerim" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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