Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burhaniye ve Edremit ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 tabanca, 2 av tüfeği, 270 tabanca fişeği ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.
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