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        Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 30.11.2023 - 15:11
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        Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli yakalandı
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        Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Burhaniye ve Edremit ilçelerinde silah kaçakçılığı yaptıkları belirlenen 8 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

        Şüphelilerin adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 6 tabanca, 2 av tüfeği, 270 tabanca fişeği ve 7 tabanca şarjörü ele geçirildi.

        Ekipler, 8 şüpheliyi gözaltına aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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