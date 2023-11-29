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        Balıkesir'de yayaların kullandığı çay üzerindeki asma köprü şiddetli yağıştan yıkıldı

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çay üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, yükselen sel sularına dayanamayıp yıkıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 17:00 Güncelleme: 29.11.2023 - 17:00
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        Balıkesir'de yayaların kullandığı çay üzerindeki asma köprü şiddetli yağıştan yıkıldı
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde çay üzerinde yayaların kullandığı asma köprü, yükselen sel sularına dayanamayıp yıkıldı.

        Gece başlayıp sabah saatlerine kadar etkili olan sağanak nedeniyle Kazdağları'nda eriyen kar kütlelerinden dolayı Edremit Çayı'nın debisi arttı.

        İkizçay Mahallesi'nde yayaların kullanımına açık olan ve sağanak yüzünden kapatılan asma köprü, akıntıya dayanamayıp çöktü.

        Bölgede, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, Devlet Su İşleri (DSİ), Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ve Edremit Belediyesi ekipleri çevredeki binalardan su tahliyesini sürdürüyor.

        Öte yandan, Madra Dağı'ndan gelen derelerin taşıdığı çamurlu su, Burhaniye ilçesinde denizin renginin kahverengiye dönmesine neden oldu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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