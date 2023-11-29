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        Ayvalık'ta fırtınayla gelen sağanak denizi taşırdı, balıkçı tekneleri battı

        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 15:36 Güncelleme: 29.11.2023 - 15:36
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        Ayvalık'ta fırtınayla gelen sağanak denizi taşırdı, balıkçı tekneleri battı
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        Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede güney yönlerden saatte 50 ila 75 kilometre olan rüzgarın hızı zaman zaman ani ataklarla 100 kilometreye ulaştı.

        Sağanağın da etkili olduğu Ayvalık'ta, sahil şeridindeki küçük balıkçı teknelerinden bazıları battı. İlçe merkezindeki Yunus Emre Parkı rıhtımı başta olmak üzere Cunda Adası ile ilçe merkezini birbirine bağlayan Gönül Yolu Köprüsü ve Sahilkent Mahallesi sahil şeridinde batan küçük balıkçı tekneleri, Ayvalık Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince iş makineleriyle karaya çıkarılarak parçalanmaktan kurtarıldı.

        Ekili alanlarda zarara, bazı reklam panolarının devrilmesine de yol açan fırtına ve şiddetli yağış yüzünden deniz taşarak sahil bandındaki yollarda araç trafiğini aksattı.

        ​​​​​​​İlçenin kırsal mahallelerinden Akçapınar'da bir caminin minaresinin külahı yerinden oynayarak yana doğru kaydı.

        Ağaçları da deviren fırtına sırasında, enerji dağıtımının yapıldığı merkeze yıldırım isabet etmesi nedeniyle bazı mahallelere uzun süre elektrik verilemedi.

        Yaşanan olumsuzlukların giderilmesi için Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (BASKİ), Ayvalık Belediyesi, polis ve jandarma ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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