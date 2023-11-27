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        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli

        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 21:33 Güncelleme: 27.11.2023 - 21:33
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        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
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        Güney Marmara'da fırtına beklentisi nedeniyle Balıkesir'in adalarına yapılacak bazı feribot seferleri iptal edildi.

        Erdek ile Adalar hatlarında ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Narlı-Marmara hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı planlı tüm seferler yapılamayacak.

        Güney Marmara Adalar hattında, Avşa'dan saat 06.00'da, Marmara'dan saat 06.45'de ve Paşalimanı'ndan (Balıklı) saat 07.45'de Erdek'e yapılan seferler dışındaki tüm seferlerin de olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildiği açıklandı.

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