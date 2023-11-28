Sındırgı'da Yunus timleri aldıkları eğitimlerle deneyimlerini artırıyor

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünün talebi üzerine İçişleri Bakanlığının 15 Eylül tarihli kararıyla Sındırgı İlçe Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği (Yunus timleri) çalışmalarını sürdürüyor.

Başta asayiş ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacındakilerin caydırılması, olaylara en kısa sürede müdahale edilmesi, arananların ve şüphelilerin yakalanmasında etkin görev alan Yunus timleri özel eğitimlere tabi tutuluyor.

Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği bünyesindeki 6 kişilik ekipler, 2 tam donanımlı motosikletle görev yapıyor.

Rutin kontrol ve uygulamaların yanı sıra ekipler özellikle uyuşturucu ile mücadelede etkin rol alıyor. Ekim ayı verilerine göre 20'den fazla kişi hakkında "kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan işlem yapıldığı, uyuşturucu, silah ve benzeri suç unsurlarına el konulduğu belirtildi.

Yunus timleri, rutin egzersizlerini ve motor kontrol çalışmalarını İmam Hatip Lisesi yanında bulunan parkurda gerçekleştiriyor.