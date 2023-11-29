Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Balıkesir Haberleri

        EDREMİT'TE KIZILKEÇELİ VE İKİZÇAY DERELERİ TAŞTI

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 06:48 Güncelleme: 29.11.2023 - 06:48
        ABONE OL
        ABONE OL
        EDREMİT'TE KIZILKEÇELİ VE İKİZÇAY DERELERİ TAŞTI
        ABONE OL
        ABONE OL

        EDREMİT´tebulunanKızılkeçeli ve İkizçay dereleri taştı. Bazı balıkçı tekneleri suya gömüldü, cadde ve sokaklar sular altında kaldı.

        Balıkesir´in Edremit ilçesi Zeytinli ve Akçay mahallelerinde yağan yağmur Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taşınca sahilde bulunan balıkçı tekneleri suya gömüldü, cadde ve sokakları su bastı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye gelen itfaiye, polis ve Balıkesir Su ve Kanalizasyon İdaresi (BASKİ) ekipleri batan tekneleri kurtarma çalışmaları başlattı. Derede tekneleri bulunan balıkçılar sular çekilinceye kadar ekiplerin yanından ayrılmadı.

        Tekne sahibi Erkan Pınar, "Şu anda Kızılkeçeli çayı yükseldi, bazı tekneler risk altında. Diğer taraftan Zeytinli çayı yükseldi. Zafer Köprüsü'nün üzerine taştı. Zeytinli Çayında bağlı olan teknelerin yarısı denize gitti. Şu anda teknelerin başında sabahın olmasını bekliyoruz." diye konuştu.

        Görüntü Dökümü

        --------------------------

        -Batan tekneler

        -Erkan Pınar röp.

        -Sular altında kalan cadde ce sokaklar

        -Suyun içinde yürüyen vatandaşlar

        -Genel ve detaylar

        Haber: Abdulkadir AYDINIŞIK/BALIKESİR,

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da etkili fırtına!
        İstanbul'da etkili fırtına!
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        İş insanı Çeviker: Parayı kör noktada teslim ettik
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Geçici ateşkeste rehine takası başladı
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Hamas, Elon Musk'ı Gazze'ye davet etti
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Dortmund, Milan'ı ateşe attı!
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan Seçil Erzan açıklaması
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Denizbank’tan 20 soru 20 yanıt
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Fenerbahçe derneklerinden ortak bildiri!
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Seçil Erzan olayında kimlerin suçu var?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Netanyahu hükümeti dağılacak mı?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Seher'i yönlendiren İsmail Hoca kim?
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Bodrum'da Rus anne kızın cesetleri bulundu
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Yılbaşı rallisi olacak mı?
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Bu fotoğraf karesi soruşturmaya girdi!
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Ahmet Nur Çebi'den sporculara veda ziyareti
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Buruk'tan Davinson Sanchez açıklaması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Ünlü fenomenlere örgüt soruşturması!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Küçük Kapadokya olarak biliniyor... İran'ın Türk köyü!
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Yapay Zeka köprüye neden battaniye astı?
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım
        Babasının son halini paylaştı: Benim adamım

        Benzer Haberler

        Edremit'te Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taştı
        Edremit'te Kızılkeçeli ve İkizçay dereleri taştı
        Sındırgı'da Yunus timleri aldıkları eğitimlerle deneyimlerini artırıyor
        Sındırgı'da Yunus timleri aldıkları eğitimlerle deneyimlerini artırıyor
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Güney Marmara'da feribot seferlerine fırtına engeli
        Altıeylül'de emekli öğretmenlere "hizmet şeref belgesi" verildi
        Altıeylül'de emekli öğretmenlere "hizmet şeref belgesi" verildi
        Balıkesir'de kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı
        Balıkesir'de kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı
        Kazdağı Milli Parkında kar manzaraları
        Kazdağı Milli Parkında kar manzaraları