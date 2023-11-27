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        Balıkesir'de kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı

        Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 13:35 Güncelleme: 27.11.2023 - 13:35
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        Balıkesir'de kaçak kazı operasyonunda 5 gözaltı
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        Balıkesir’in Dursunbey ilçesinde izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları çok sayıda malzeme ele geçirildi.

        Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığına yönelik yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde, Dursunbey ilçesinde izinsiz kazı yapılacağı bilgisine ulaştı.

        Ekipler düzenledikleri operasyonda 5 zanlıyı kaçak kazı yaparken suçüstü yakaladı.

        Şüphelilerin kazı esnasında kullandıkları 1 adet JBC kepçe, 3 adet kazma, 2 adet kürek, 1 adet murç, 1 adet balyoz ve 1 adet balta ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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