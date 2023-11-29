Dortmund, Milan'ı ateşe attı: İşte Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları!

Bu sonucun ardından Dortmund, grupta 10 puana yükseldi. Milan 5 puanda kaldı.

Dortmund'da milli futbolcumuz Salih Özcan, 55. dakikada oyuna dahil oldu.

Alman ekibine galibiyeti getiren golleri 10. dakikada penaltıdan Marco Reus, 59. dakikada Jamie Bynoe-Gittens ve 69. dakikada Karim Adeyemi attı. Milan'ın tek golü 37. dakikada Samuel Chukwueze'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi F Grubu 5. hafta karşılaşmasında Borussia Dortmund, Milan deplasmanına konuk oldu. Dortmund, sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, 11 puana yükseldi. İspanyol ekibi bu sonuçla gruptan çıkmayı garantiledi. Feyenoord, 6 puanda kaldı.

Atletico Madrid'e galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Lutsharel Geertruida (Kendi kalesine), 57. dakikada Mario Hermoso ve 81. dakikada Santiago Gimenez (Kendi kalesine) attı. Feyenoord'un tek golü 77. dakikada Mats Wieffer'den geldi.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta karşılaşmasında Atletico Madrid, Feyenoord deplasmanına konuk oldu. Atletico Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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SHAKTAR: 1 - ANTWERP: 0

Şampiyonlar Ligi H Grubu 5. hafta karşılaşmasında Shakhtar Donetsk evinde konuk ettiği Antwerp'i 1-0 mağlup etti ve gruptan çıkma ümitlerini son maça taşıdı.

Shaktar Donetsk'e galibiyeti getiren golü 12. dakikada Mykola Matviyenko kaydetti.

Shakhtar Donetsk bu galibiyetle beraber puanını 9'a çıkartırken, Antwerp ise 0 puanda kaldı ve grup sonuncusu olmayı garantiledi.