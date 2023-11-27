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        Altıeylül'de emekli öğretmenlere "hizmet şeref belgesi" verildi

        Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün müşterek düzenlediği, milli eğitim alanında ülkemizde uzun yıllar boyunca hizmet eden ve 2023 yılı itibariyle emekliliğe ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgesi düzenlenen programla verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 16:30 Güncelleme: 27.11.2023 - 16:30
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        Altıeylül'de emekli öğretmenlere "hizmet şeref belgesi" verildi
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        Altıeylül Belediyesi ile Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müşterek düzenlediği, milli eğitim alanında ülkemizde uzun yıllar boyunca hizmet eden ve 2023 yılı itibariyle emekliliğe ayrılan öğretmenlere hizmet şeref belgesi düzenlenen programla verildi.

        Altıeylül Belediyesi’ne bağlı Gazi Mustafa Kemal Atatürk Yaşam Kompleksi Meclis Toplantı Solunda gerçekleştirilen sertifika ve hediye takdimi öncesi konuşan Altıeylül Milli Eğitim İlçe Müdürü Çetin Keren, salondaki tüm öğretmenlerin yıllarca ülkeye değer katacak öğrenciler yetiştirdiklerini söyledi.

        Keren, “Gerçekten insan yetiştirmek büyük sorumluluk isteyen bir görev ve bu görevi siz öğretmenlerimiz layıkıyla yerine getirdiniz. Her türlü çalışmada etkinliklerde öğrencilerimize ne gibi faydalarımız olur diye çalışmalarımızı yapıyoruz. Öğrencileri hayata topluma hazırlıyoruz. Ben bundan sonraki emeklilik yaşantınızda mutluluklar diliyorum.” dedi.

        Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı ise "Öğretmenlerimiz eğitim öğretim hayatında 35-40 yıl gibi uzun yıllar boyunca çocuklarımızı geleceğe hazırlamak için sabırla eğitim verdiniz. Ben yaptığınız bu emeklerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biriniz ülkemizin değişik şehirlerinde, ilçelerinde, köylerinde öğrenciler yetiştirdiniz. Bizler de Altıeylül Belediyesi olarak sizleri selamlıyor bundan sonraki hayatınızda başarılar diliyorum.” diye konuştu.

        Öte yandan etkinliğe Altıeylül Kaymakamı Turgay Hakan Bilgin, Altıeylül Belediye Başkanı Hasan Avcı, Altıeylül Milli Eğitim İlçe Müdürü Çetin Keren ve emekliğe ayrılan öğretmenler katıldı.

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