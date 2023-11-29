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        Balıkesir'de sağanak; 110 ev ve iş yerini su bastı, 11 kişi tahliye edildi

        BALIKESİR'inEdremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu taşkınlar nedeniyle 110 ev ve iş yerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan 11 kişi tahliye edildi. Rüzgarda sürüklenip, köprünün altına takılan balıkçı teknesi alabora olup, battı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaz Dağları'nda metrekareye 350 kilogram, Altınoluk Mahallesi'nde ise metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:10
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        Balıkesir'de sağanak; 110 ev ve iş yerini su bastı, 11 kişi tahliye edildi
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        BALIKESİR'inEdremit ilçesi Altınoluk Mahallesi'nde sağanağın neden olduğu taşkınlar nedeniyle 110 ev ve iş yerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan 11 kişi tahliye edildi. Rüzgarda sürüklenip, köprünün altına takılan balıkçı teknesi alabora olup, battı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaz Dağları'nda metrekareye 350 kilogram, Altınoluk Mahallesi'nde ise metrekareye 60 kilogram yağış düştüğünü açıkladı.

        Edremit ilçesinde dün gece saatlerinde etkisini arttıran yağış başta turistik Altınoluk Mahallesi olmak üzere çevre yerleşim yerlerinde yaşamı olumsuz etkiledi. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar zor anlar yaşadı. Sağanak sonrası derelerde taşkınlar oldu, 110 ev ve iş yerini su bastı. Evlerinde mahsur kalan 11 kişi tahliye edildi. Rüzgarda sürüklenen balıkçı tekneleri ise cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde sürüklenen ve içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen balıkçı teknesinin köprünün altına takıldıktan bir süre sonra alabora olup, battığı anlar yer aldı.

        Sabah saatlerinde sağanak etkisini azaltırken, hasar tespit çalışması başlatıldı.

        '11 VATANDAŞ TAHLİYE EDİLDİ'

        Bölgede incelemelerde bulunan Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, Kaz Dağları'nda metrekareye 350 kilogram, Altınoluk Mahallesi'nde ise 60 kilogram yağış düştüğünü bildirdi. Vali Ustaoğlu, "Dün geceden itibaren Körfez bölgemizde yoğun bir yağış meydana geldi. Şu an itibarıyla bulunduğumuz yerde yağış kesildi ama özellikle Kaz Dağları'nda yağış devam ediyor. Şu ana kadar bu bölgeye düşen yağış miktarı metrekareye yaklaşık 60 kilogram civarında. Özellikle Kaz Dağları'na düşen yağış miktarı metrekareye 350 kiloyu geçti. Dere yataklarımız da taşma noktasına geldi. Burada başta büyükşehir belediyemiz olmak üzere DSİ, AFAD, karayolları ekipler ve tüm kurum ve kuruluşlarımızla gece saatlerinden itibaren mağduriyet yaşatan vatandaşlarımızı kurtarma adına çalışma yaptık. Dün gece itibarıyla bu sabaha kadar 11 vatandaşımızın tahliyesini gerçekleştirdik. 110 civarında iş ve iş yerine su bastı" dedi.

        'OTELLERİ HAZIR TUTUYORUZ'

        Tüm sokak, bina altı ve su yoğunluğu olan yerlerde ekiplerin çalışmalarına devam ettiğini belirten Vali Ustaoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

        "Yağışlar, bu gece ve yarın sabaha kadar da devam edecek. İlçelerimizden takviyelerimizi yaparak risk oluşturabilecek alanlarda da gerekli tedbirlerimizi aldık. Bodrum kat gibi su basma tehlikesi olan yerlerdeki vatandaşlarımız için geçici olarak otelleri hazır tutuyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızı dikkati olmaya davet ediyorum. Okullar tatil değil. Öğleden sonrası için ikili eğitim gören 2 okulumuz tatil edildi. Bu konuda değerlendirme yapılacak."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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