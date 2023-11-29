Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Karesi ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere ait 2 ev, 2 araç ve bir iş yerine baskın yaptı.
Bu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 171 gram sentetik uyuşturucu, 213 adet sentetik uyuşturucu hap, 102 gram kubar esrar, iki hassas terazi, esrar öğütme aparatı, iki paket esrar sarma kağıdı, uyuşturucu kullanma aparatı (payp), av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 17 adet tabanca fişeği, 6 cep telefonu ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.
Şüpheli 5 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.
Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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