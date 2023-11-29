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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı

        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 16:12 Güncelleme: 29.11.2023 - 16:13
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        Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 4 şüpheli tutuklandı
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        Balıkesir'de jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Altıeylül, Karesi ve Bandırma ilçelerinde uyuşturucu imal ve ticareti suçunu işledikleri belirlenen şüphelilere ait 2 ev, 2 araç ve bir iş yerine baskın yaptı.

        Bu adreslerde ve araçlarda yapılan aramalarda 171 gram sentetik uyuşturucu, 213 adet sentetik uyuşturucu hap, 102 gram kubar esrar, iki hassas terazi, esrar öğütme aparatı, iki paket esrar sarma kağıdı, uyuşturucu kullanma aparatı (payp), av tüfeği, 19 adet av tüfeği fişeği, 17 adet tabanca fişeği, 6 cep telefonu ve suçtan kazanıldığı değerlendirilen 9 bin lira ele geçirildi.

        Şüpheli 5 kişi gözaltına alındı, 4 kişi ise jandarmadaki işlemlerinin ardından salıverildi.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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