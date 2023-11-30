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        Balıkesir'de sağanak sonrası sahilde oluşan birikinti havadan görüntülendi

        Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli lodos sonrasında Altınkum plajı, denizin taşıdığı odun parçaları, yosunlar ve diğer atıklarla kaplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:35 Güncelleme: 30.11.2023 - 13:35
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        Balıkesir'de sağanak sonrası sahilde oluşan birikinti havadan görüntülendi
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        Balıkesir'in Edremit ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve kuvvetli lodos sonrasında Altınkum plajı, denizin taşıdığı odun parçaları, yosunlar ve diğer atıklarla kaplandı.

        Lodos nedeniyle denizin sahile sürüklediği ağaç parçaları ve diğer çöpler Altınkum plajını kapladı. Plaj dron ile havadan görüntülendi.

        Sağanak yağış dolayısıyla debisi yükselen çayın suyuna dayanamayarak yıkılan yaya geçişine açık asma köprünün sulara gömülme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Zeytinli Mahallesi'nden geçen Zeytinli Çayı üzerinde yayaların geçişine açık olan metal asma köprü, Kaz Dağları'ndan gelen sel sularına dayanamayarak çöktü.

        O sırada bölgede bulunan bir vatandaşın araç içinden yükselen çay sularını cep telefonu aracılığıyla kayda aldığı sırada asma köprü daha fazla dayanamayarak sulara gömüldü.

        Köprünün yıkılma anı saniye saniye cep telefonu kamerası aracılığıyla kaydedildi.

        Öte yandan bir teknenin batma anı da kameralara yansıdı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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