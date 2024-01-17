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        Balıkesir'deki Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi gençlerin gelişimine katkı sağlıyor

        Balıkesir'de 3 yıl önce hizmete alınan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerle üyelerinin bilgi ve becerilerini geliştirmesine imkan sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 12:29 Güncelleme: 17.01.2024 - 12:29
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        Balıkesir'deki Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi gençlerin gelişimine katkı sağlıyor
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        Balıkesir'de 3 yıl önce hizmete alınan Birleşmiş Milletler 75. Yıl Gençlik Merkezi, sosyal, kültürel ve bilimsel etkinliklerle üyelerinin bilgi ve becerilerini geliştirmesine imkan sağlıyor.

        Gençlik ve Spor Bakanlığınca gençlerin kişisel ve sosyal gelişimini destekleyici çalışmalar yapması amacıyla 5 bin metrekare alanda Birleşmiş Milletler'in kuruluşunun 75. yılı anısına inşa edilen merkez, 2021 yılının ocak ayında açıldı.

        Kentteki genç gruplarının ihtiyaçları da dikkate alınarak yeteneklerinin keşfedilmesinin hedeflendiği gençlik merkezinin 8 bin 724 üyesi bulunuyor.

        Gençlerin karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına katılımını sağlamaya yönelik çalışmalar yapılan merkez "İnovasyon", "Kişisel Gelişim", "Değerler", "Sosyal Bilimler", "Dil Eğitimleri", "Dini İlimler", "Güzel Sanatlar", "Sağlıklı Yaşam ve Spor" ile "Destekleme Eğitimleri" atölyeleriyle hizmet veriyor.

        Bağımlılık ve zararlı alışkanlıklardan korumaya yönelik önleyici çalışmaların da yapıldığı gençlik merkezinde, "Merkezim Her Yerde" ve "Sosyal Medyadan Sosyal Meydana" faaliyetleri, kitap okuma halkaları, genç kod eğitimleri, TEKNOFEST, Deneyap, e-spor eğitimleri, gönüllülük çalışmaları, fidan dikimi, genç dönüşüm, hobi bahçeleri, kulüp ve atölye çalışmaları, doğa yürüyüşleri gibi birçok etkinlik gerçekleştiriliyor.

        Geleneksel okçuluk, filografi, ahşap yakma, kara kalem, akademik eğitim gibi alanlarda 51 bin 286 katılımcıyla 3 bin 733 çalışmanın yapıldığı yerleşke, geçen yıl 6 Şubat depremlerinin ardından yardım malzemelerinin toplandığı lojistik merkezi olarak da kullandı. Gençlik merkezinden deprem bölgesine 118 tır yardım gönderildi.

        - 24 saat açık

        Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp, AA muhabirine, gençlerin gelişmesi için ellerinden gelen her şeyi yaptıklarını söyledi.

        Merkezin günün 24 saati açık olduğunu belirten Özalp, "Buraya gelen öğrenci evine gelmiş gibi oluyor. Burada gençler isterse kafeteryada isterse ders çalışma odalarında oturabiliyor." dedi.

        Özalp, gençlere ev sahibi olarak yakınlık ve şefkat göstermeye çalıştıklarını dile getirdi.

        Merkezde yapılan faaliyetlere değinen Özalp, şöyle konuştu:

        "Çaylarını ikram ediyoruz, ara sıra çeşitli etkinliklerde onlarla vakit geçiriyoruz. Söyleşiler yapıyoruz, müzik dinliyoruz. Burada tarihimizi, kültürümüzü konuşuyoruz. Milli, manevi değerlerimiz üzerine sohbet ediyoruz. Gençlerimizle birlikte olmaya, burayı canlı tutmaya çalışıyoruz. Buraya her genç istediği şekilde gelip girebilir, kapımız herkese açık. Gençlik merkezimizden faydalanan her genç, gönüllü olarak bizim faaliyetlerimize katılabilir. Gençlik ve spor şehri Balıkesir olarak gençlerimizin, çocuklarımızın, sporcularımızın her zaman yanındayız."

        Özalp, oluşturdukları ekiple yetenek taramaları yaparak bilimsel anlamda gençleri spora ve müsabakalara hazırladıklarını sözlerine ekledi.

        - "Sosyalleşmek için çok güzel bir yer"

        Balıkesir Üniversitesi Matematik Öğretmenliği 4. sınıf öğrencisi Fehmi Seval ise gençlik merkezinde 3 yıldır gönüllü olarak görev yaptığını belirtti.

        Merkezin gece gündüz açık olmasının kendileri için çok yararlı olduğunu anlatan Seval, "Atölyelerde sertifikalı eğitimler veriliyor, hem eğitim alıp hem de sertifika kazanabiliyoruz. Burası sosyalleşmek için çok güzel bir yer, arkadaşlarımın hepsi burada. Spor aktiviteleri de yapabiliyoruz." ifadesini kullandı.

        Atatürk Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 3. sınıf öğrencisi Seda Kocabaş da gençlik merkezinde resim ve kara kalem kurslarına katıldığı merkezin kişisel gelişimine büyük katkılarının olduğunu aktardı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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