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        Balıkesir'de 4 günde 60 çift ayakkabı çalan hırsızlık zanlısı yakalandı

        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 4 günde 60 çift ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 23:20 Güncelleme: 16.01.2024 - 23:20
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        Balıkesir'de 4 günde 60 çift ayakkabı çalan hırsızlık zanlısı yakalandı
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        Balıkesir'in Bandırma ilçesinde, 4 günde 60 çift ayakkabı çalan hırsızlık şüphelisi, polis ekiplerince yakalandı, hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı 600 Evler, İhsaniye ve Hacı Yusuf mahallelerinde, 4 gün içinde meydana gelen çok sayıda ayakkabı hırsızlığı ihbarı üzerine, polis ekipleri çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kameralarının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlının A.Ç. (56) olduğunu tespit etti.

        Şüphelinin adresine operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 60 çift ayakkabıyı ele geçirdi.

        Zanlıyı gözaltına alan ekipler, ayakkabıları sahiplerine teslim etti.

        Gözaltına alınan A.Ç'nin, emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan hırsızlık anı, bir apartman dairesinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, A.Ç'nin, 2 çift ayakkabıyı poşete koyarak götürdüğü görülüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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