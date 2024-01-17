Ayvalık'ta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde durdurulan araçta 5 düzensiz göçmen ile göçmen kaçakçılığı şüphelisi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapıldığı değerlendirilen aracı durdurdu.

Araçta bulunan Afganistan uyruklu 5 düzensiz göçmen hakkında yasal işlem başlatıldı.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddi aedilen şüpheli ise gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.