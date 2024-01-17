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        Balıkesir'de lodosta yükselen dalgaların sahile biriktirdiği ağaç parçaları toplanıyor

        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli lodos sonrası Ören Plajı'na dalgaların biriktirdiği ağaç parçaları, yosun ve diğer atıklar temizlenmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.01.2024 - 11:25 Güncelleme: 17.01.2024 - 11:25
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        Balıkesir'de lodosta yükselen dalgaların sahile biriktirdiği ağaç parçaları toplanıyor
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        Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde etkili olan sağanak ve kuvvetli lodos sonrası Ören Plajı'na dalgaların biriktirdiği ağaç parçaları, yosun ve diğer atıklar temizlenmeye başlandı.

        İlçede dün etkili olan sağanak ve lodosla yükselen dalgaların sahile sürüklediği ağaç parçaları ve diğer çöpler, plajı kapladı.

        Burhaniye Belediyesine bağlı ekipler, traktör ve iş makineleriyle odun ve diğer atıkları kamyonlara yükleyip katı atık toplama depolarına götürüyor.

        Ekiplerce toplanan odunların ihtiyaç sahiplerine verileceği öğrenildi.

        Burhaniye Belediyesi Temizlik İşleri Başkanı Salih Adıyaman, AA muhabirine, 100 tondan fazla atığın sahilde biriktiğini söyledi.

        Sahilde temizliğe başladıklarını belirten Adıyaman, "Plajlarımızı en kısa zamanda eski haline kavuşturmak için yoğun şekilde çalışıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Balıkesir haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Balıkesir Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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