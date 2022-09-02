Bankacılık sektörünün mevduatı azaldı

AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından haftalık para ve banka istatistikleri yayımlandı.

Buna göre, bankacılık sektöründeki toplam mevduat (bankalar arası dahil) 26 Ağustos ile biten haftada 14 milyar 778 milyon 833 bin lira azalarak 8 trilyon 40 milyar 956 milyon 65 bin liraya geriledi.

Aynı dönemde bankalardaki TL cinsi mevduat yüzde 1,1 azalışla 3 trilyon 483 milyar 869 milyon 428 bin lira, yabancı para (YP) cinsinden mevduat ise yüzde 0,51 artışla 4 trilyon 217 milyar 268 milyon 806 bin lira oldu.

Bankalarda bulunan toplam YP mevduatı, geçen hafta 243 milyar 447 milyon dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 212 milyar 685 milyon doları yurt içinde yerleşik kişilerin hesaplarında toplandı. Yurt içi yerleşiklerin toplam YP mevduatındaki değişime bakıldığında, parite etkisinden arındırılmış verilerle 26 Ağustos itibarıyla 847 milyon dolarlık azalış görüldü.

TAKSİTLİ TİCARİ KREDİ MİKTARI ARTTI

Mevduat bankalarındaki tüketici kredileri, geçen hafta yüzde 0,61 artarak 891 milyar 535 milyon 927 bin lira oldu. Aynı dönemde taksitli ticari krediler yüzde 1,21 artışla 787 milyar 653 milyon 814 bin liraya, kredi kartları bakiyesi yüzde 2,90 yükselişle 467 milyar 508 milyon 869 bin liraya çıktı.

Mevduat bankalarındaki tüketici kredilerinin 323 milyar 819 milyon 899 bin lirası konut, 20 milyar 429 milyon 432 bin lirası taşıt ve 547 milyar 286 milyon 596 bin lirası diğer kredilerden oluştu.

Bankacılık sektörünün TCMB dahil toplam kredi hacmi de 26 Ağustos ile biten haftada 27 milyar 652 milyon 269 bin lira artarak 6 trilyon 371 milyar 952 milyon 753 bin liraya çıktı. Toplam kredi hacmi, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 68,40 artış kaydetti.