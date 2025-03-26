Ramazan Bayramı tatili süresinin uzatılmasıyla birlikte gözler kamu kurumları ve özel sektörün çalışma saatlerine çevrildi. Resmi tatil kapsamında olan bayram günlerinde bankacılık işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar, şubelerin açık olup olmadığını araştırıyor. ATM ve dijital bankacılık hizmetleri devam edecek mi? Bankalar tatil sonrasında ne açılacak? İşte merak edilen soruların yanıtları...