TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARI

Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

0-10.000 TL 5.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 14.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

10.000-15.000 TL 8.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 17.000 TL promosyon ödemesi

15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 19.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi