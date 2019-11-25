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HaberlerMerak Edilenler

Bankalar bugün açık mı? Banka çalışma saatleri 2019

Milyonlarca vatandaşın işlemlerini yapmak için başvurduğu kamu veya özel, tüm bankaların çalışma saatleri, en fazla merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki bankalar saat kaçta açılıyor kaçta kapanıyor? İşte bankaların 2019 yılında çalışma saatleri...

Bankaların çalışma saatleri

Kamu veya özel bankalarda işlem yapmak isteyen pek çok vatandaş bugün bankaların açık olup olmadığını araştırıyor. Peki bankalar bugün açık mı? İşte bankaların çalışma günleri ve saatleri!

BANKALARIN ÇALIŞMA GÜNLERİ VE SAATLERİ 2019

Ülkemizde bankalar için belirlenmiş çalışma saatleri bulunmaktadır. Ancak bu çalışma saatleri bankadan bankaya göre değişebilmektedir. Bazen kimi bankaların farklı şubelerinde farklı açılış ve kapanış saatleri ya da öğle arası molasında küçük değişiklikler olabiliyor.

Genel olarak baktığımızda bankacılık sektöründe mesai saatleri, sabah 08.30-09.00’da başlayıp, akşam da 17.00-17.30 saatlerinde sona ermektedir. Birçok banka öğle yemeği molası vermezken, öğle arası yapan bankalar 12.30-13.30 saatleri arasında çalışmazlar. 

Bankalar, 1 Ocak, 23 Nisan, 1 Mayıs, 19 Mayıs, 15 Temmuz, 30 Ağustos ve 29 Ekim gibi resmi tatil günlerinde, Ramazan ve Kurban bayramı tatillerinde ve hafta sonu cumartesi-pazar günlerinde kapalıdır. 

 

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