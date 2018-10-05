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Bar cinayeti sanığına ömür boyu hapis cezası

Sivas'ta 23 Kasım 2016 tarihinde, barda tartıştığı Hakan Kalem'i (31) öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan Oğuzhan Gür'e (25) mahkeme ömür boyu hapis cezası verdi.

05.10.2018 - 19:53 | Güncelleme: DHA

Sivas kent merkezinde 23 Kasım 2016 tarihinde Çarşıbaşı Mahallesi Ziyabey Sokak'taki barda meydana gelen olayda Oğuzhan Gür ile ağabeyi Furkan Gür(29), burada arkadaşları Hakan Kalem ile karşılaştı.

Bir süre birlikte alkol alan arkadaşlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Furkan Gür, bu sırada kendisine müdahale etmek isteyen bar müdürü Soner A.'yı bacağından vurarak yaraladı. Sivasspor kulübünde özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Hakan Kalem, iddiaya göre Furkan Gür'e içki şişesiyle saldırdı.

Yaşanan kargaşada tabancayla vurulan Hakan Kalem de kanlar içinde yerde kaldı. Göğsüne iki kurşun isabet eden ve ağır yaralı halde bardan çıkan Hakan Kalem, işletmenin yaklaşık 100 metre ilerisinde yerde ölü bulundu. Kalem'i Oğuzhan Gür'ün verdiği belirlendi.

8 AY SONRA YAKALANDI

Olayın şüphelilerinden Furkan Gür gözaltına alınıp tutuklanırken, diğer şüpheli Oğuzhan Gür kaçtı. Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından kurulan özel ekibin yaptığı kapsamlı çalışmalar sonucunda Oğuzhan Gür, olaydan 8 ay sonra Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde yakalanarak tutuklandı. Sanıklar hakkında cinayet ve yaralama suçlamasıyla dava açıldı.

'PİŞMANIM, ALLAH RAHMET ETSİN'

Davanın bugün 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde karar duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Oğuzhan Gür, avukatı, maktul Hakan Kalem'in yakınları ile avukatı katılırken başka bir davadan tutuklu bulunan Furkan Gür katılmadı. Duruşmada son savunmasını yapan Oğuzhan Gür, cinayeti işlediği için pişman olduğunu söyledi. Gür, "Önceki ifadelerimin arkasındayım. Tanımadığımız bir şahıs gelip ağabeyim Furkan'la tartışmaya başladı. Ağabeyim beni oradan uzaklaştırdı. Daha sonra maktul ile ağabeyim kavga etmeye başladı. Maktul ağabeyimin kafasına şişeyle vurup bana doğru yöneldi. Amacım ağabeyimle kendimi savunmaktı. Hayatım boyunca bu yaşamış olduğum olayın üzüntüsünü yaşayacağım. Hakan Kalem'i öldürdüğüm için pişmanım. Rahmetli Hakan Kalem'e Allah'tan rahmet, ailesine ise sabırlar diliyorum" dedi.

Mahkeme heyeti sanık Oğuzhan Gür'e Türk Ceza Kanunun TCK 81'inci maddesi uyarınca 'Kasten adam öldürme' suçundan ömür boyu hapis cezası ile TCK'nın 44'ncü maddesi uyarınca tehdit suçundan 3 yıl, TCK'nın 50'nci maddesi uyarınca ruhsatsız silah bulundurmaktan 2 yıl hapis cezası verdi. Ağabeyi Furkan Gür'e ise TCK'nın 86'ncı maddesi uyarınca 2 farklı yaralamadan 20 ay, 2 farklı tehditten 6 yıl, TCK'nın 151'inci maddesi uyarınca mala zarar vermeden 8 ay, ruhsatsız silah taşımaktan 2 yıl olmak üzere toplam 10 yıl 2 ay hapis cezası verdi. Sanıklar için iyi hal indirimi uygulanmadı.

 

 

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