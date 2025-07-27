Baraj doluluk oranı 27 Temmuz 2025: İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?

İstanbul baraj doluluk oranı 27 Temmuz Pazar günü yani bugün özellikle yapılan sıcak hava uyarısı sonrası Megakent'te yaşayanlar tarafından en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Peki, 27 Temmuz İSKİ baraj doluluk oranı yüzde kaç?