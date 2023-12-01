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        Haberler Gündem 3. Sayfa Barajdan çıkarılan kadın öldü

        Aliböyköy Barajı'ndan çıkarılan kadın hayatını kaybetti

        İstanbul'da Alibeyköy Barajı'nda suyun üzerinde hareketsiz bulunan 21 yaşındaki kadın, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.12.2023 - 19:59 Güncelleme: 01.12.2023 - 19:59
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        Barajdan çıkarılan kadın öldü
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        İstanbul'un Sultangazi ilçesi Alibeyköy Barajı'nda saat 15.00 sıralarında meydana gelen olayda, suyun üzerinde bir kadının hareketsiz olarak durduğunu gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

        Akli dengesi yerinde olmadığı belirtilen D.B.'nin (21) Sultangazi Millet Bahçesi'ne gelerek baraja doğru yürüdüğü ve suya atladığı iddia edildi.

        Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından sudan çıkarılan D.B. olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. D.B. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Olayı duyan D.B.'nin yakınları olay yerine geldi. Ekipler tarafından D.B.'nin sudan çıkarıldığı sırada yakınları sinir krizi geçidi. Kadının kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirlenecek.

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