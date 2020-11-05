Şampiyonlar Ligi G Grubu 3. hafta maçında Barcelona, Dinamo Kiev'i konuk etti.

Katalan ekibi 5. dakikada Lionel Messi (penaltı) ve 65. dakikada Gerard Pique'nin attığı gollerle rakibini 2-1 yendi. Ukrayna ekibinin tek golü 75. dakikada Viktor Tsygankov'dan geldi. Bu sonucun ardından 3'te 3 yapan Barcelona 9 puana yükseldi ve liderliğini sürdürdü. Lucescu yönetimindeki Dinamo Kiev ise 1 puanda kaldı.

Grupta oynanan diğer maçta ise Juventus deplasmanda Ferencvaros'u 4-1 yendi ve 6 puana yükseldi.