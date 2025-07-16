Barınakta çatışanlar yakalandı!
Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul Küçükçekmece'deki balıkçı barınağında çatışma çıkmıştı. Gündüz vakti herkesin gözü önünde uzun namlulu silahlarla mermi yağdıran saldırganların 8'i yakalandı. O dehşetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
Giriş: 16.07.2025 - 20:06 Güncelleme: 16.07.2025 - 20:06
Olay, İstanbul'da meydana geldi.
İstanbul Küçükçekmece'deki balıkçı barınağında çatışma çıkmıştı.
Gündüz vakti herkesin gözü önünde uzun namlulu silahlarla mermi yağdıran saldırganların 8'i yakalandı.
O dehşetle ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı.
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