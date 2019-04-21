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Başakşehir şampiyonluk yarışında yara aldı

Başakşehir, Süper Lig'de konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı ve Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü. Medipol Başakşehir, son 4 lig maçında 7 puan kaybetti

Başakşehir

Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalan Medipol Başakşehir'in, en yakın takipçisi Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e düştü.

Çaykur Rizespor karşısında aldığı 1 puan ile puanını 62'ye çıkaran turuncu-lacivertli takımın, Süper Lig'de son 5 haftaya girilirken Galatasaray ile arasındaki puan farkı 3'e indi.

Medipol Başakşehir, ligde gelecek hafta sahasında Göztepe ile karşı karşıya gelecek.

Bu sezon 10. beraberliğini alan Çaykur Rizespor ise puanını 38'e yükseltti.

SON 4 HAFTADA 7 PUAN KAYIP

Medipol Başakşehir, Çaykur Rizespor beraberliğiyle birlikte ligde son 4 haftada 3. kez puan kaybetti.

Abdullah Avcı'nın ekibi, son 4 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile toplam 7 puan kaybı yaşadı.

Turuncu-lacivertli takım, İstikbal Mobilya Kayserispor ve Çaykur Rizespor ile berabere kalırken, deplasmanda Beşiktaş'a mağlup oldu. İstanbul ekibi bu süreçte yalnızca sahasında Atiker Konyaspor'u 2-0 yenmeyi başardı.

VISCA 12. GOLÜNÜ ATTI

Medipol Başakşehir'e, Çaykur Rizespor karşısında beraberlik golünü 90+6. dakikada penaltı vuruşundan atan Edin Visca, bu sezon ligdeki gol sayısını 12'ye yükseltti.

Turuncu-lacivertli takımın bu sezon en fazla gol atan oyuncusu konumunda bulunan Visca, ligde 11 golü bulunan Robinho'yu da geride bıraktı.

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