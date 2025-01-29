Başkan Trump, uzayda mahsur kalan iki astronotun Elon Musk tarafından geri getirilmesini istedi

ABD Başkanı Donald Trump, yaklaşık 1 hafta sürmesi planlanan test uçuşu için uzaya giden ancak aksaklıklar nedeniyle 7 aydır Uluslararası Uzay İstasyonu'nda mahsur kalan ABD'li iki NASA astronotu Wilmore ve Williams'la ilgili bir açıklama yaptı.

Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'da, "Az önce Elon Musk ve @SpaceX'ten Biden yönetimi tarafından uzayda neredeyse terk edilmiş olan 2 cesur astronotu 'gidip almalarını' istedim. Aylardır uzay istasyonunda bekliyorlar. Elon yakında yola çıkacak. Umarım hepsi güvende olur. İyi şanslar Elon!!!" paylaşımı yaptı.

Elon Musk, Trump'ın kendisinden iki astronotu 'mümkün olan en kısa sürede' geri getirmesini istediğini belirterek, NASA'nın mart ayı sonundaki geri dönüş planına ilişkin bir değişiklik olduğunu söyledi.

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"Başkan'ın NASA operasyonuna müdahalesi"

Ancak Trump'a ABD'den çeşitli tepkiler de gecikmedi.

İki NASA yetkilisi, Başkan Trump'ın evlerine SpaceX'le dönmek üzere görevlendirilen kıdemli NASA astronotları Butch Wilmore ve Suni Williams'ı geri getirmesini talep etmesinin, bir ABD Başkanı'nın NASA'nın operasyonlarına alışılmadık bir müdahalesi olduğunu ve birçok NASA yetkilisini şaşırttığını söyledi.

Wilmore ve Williams geçtiğimiz yaz Boeing'in Starliner uzay aracını sekiz günlük bir test görevi için ISS'ye uçurmuş, ancak aracın itiş sistemindeki sorunlar nedeniyle Dünya'ya geri dönmeleri ertelenmişti.

NASA ağustos ayında, Başkan Joe Biden'ın yönetimi sırasında, Starliner'ı astronotları Dünya'ya geri getirmek için çok riskli buldu ve onları bir Crew Dragon uzay aracıyla geri getirmesi için SpaceX'i görevlendirdi.

Eylül ayında Wilmore ve Williams için boş koltuklarla oraya uçan bu araç halihazırda uzay istasyonuna kenetlenmiş durumda. NASA'nın aralık ayında yaptığı açıklamaya göre, astronotların Crew-9 ile şubat ayındaki orijinal kalkış tarihi, SpaceX'in Crew-10 görevinde onların yerini alacak yeni Crew Dragon kapsülünün işlemlerini tamamlamak için daha fazla zamana ihtiyaç duyması nedeniyle mart sonuna ertelendi.

NASA, Wilmore ve Williams'ın ISS'deki yedi astronot arasında yer aldığını ve sağlıklı olduklarını ve istasyondaki rutin bilimsel araştırmalarla meşgul olduklarını açıkladı. Starliner'ın 2019'dan bu yana geliştirilmesi Boeing için mühendislik sorunları ve maliyet aşımları ile dolu kalıcı bir zorluk olsa da, son aylarda bazı Trump danışmanları, eski Başkan Biden'ı suçlayıcı açıklamalarda bulundu.