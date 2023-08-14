Batan bir arabadan nasıl kurtulursunuz?

Ama elbette, pencereyi kullanmak daha iyidir. Artofmanliness , otomatik camların suyla temas ettiğinde çalışmayı hemen durdurmadığını söylüyor. Manuel camlar daha iyi görünebilir, ancak basınç farkı, tıpkı kapıyı açmayı zorlaştırdığı gibi camın aşağı yuvarlanmasını da zorlaştıracaktır. Bu yüzden Stark Survival'tan Ken Burton, derin bir nefesle mümkün olan en kısa sürede, hatta suya çarpmadan önce camı aşağı indirmeniz gerektiğini söylüyor.

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KENDİNİ SAVUNMAK KÖTÜ BİR FİKİR

Şimdi gerçek hayattan çok bir aksiyon sahnesine uyan batan bir arabadan kaçma kısmına geliyoruz: camı kırmak. Kendini savunmak uygulanabilir bir kaçış seçeneği gibi görünse de, gerçek şu ki herhangi bir camı kırmadan önce muhtemelen dirseğinizi kıracaksınız. Ve eğer bir yüzeye su yoluyla vurmaya çalışıyorsanız? Bırakın camı kırmayı, havuzun sığ ucunda yürümek için yeterli gücü oluşturmak bile yeterince zor.

Washington Post, ön camlar çok daha kalın olduğu için araba kapılarındaki camları kırmanın ön camlara göre çok daha kolay olduğuna dikkat çekiyor. Artofmanliness, cam kırma aletlerini arabanızda bulundurmanızı önerecek kadar ileri gider. Ya arabanızda böyle bir alet yoksa? Gerekirse kollarınızla değil, ayaklarınızla döndürün ve parçalayın.

Bununla birlikte, tüm bu tür tavsiyeler, yalnızca arabadaki tek kişi sizseniz işe yarar. "Yanınızdaki kişiye yardım etmeden önce kendi maskenizi takın" uçak tavsiyesini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Arabada bir çocuk, bebek, köpek veya başka bir çaresiz yaratık yoksa burada da doğrudur. Her şeyden önce, uçaktaki herkesin sizinle aynı temel bilgileri bildiğinden emin olun. En azından mümkün olduğu kadar. Ve sonra, tarif ettiğimiz diğer adımlardan önce, küçük olanı kollarınızın arasına sokun. Yetişkinlerin kendileri için yönetmesi gerekecek.