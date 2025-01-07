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        Haberler Gündem Çevre Batman'da 3 bin 620 adet çam fidanı dikildi | Son dakika haberleri

        Batman'da son iki ayda 3 bin 620 adet çam fidanı dikildi

        Batman'da Valiliği öncülüğünde yürütülen Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Projesi dahilinde son iki ayda 3 bin 620 adet büyük boylu eldar çamı fidanı toprakla buluşturuldu

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2025 - 16:11 Güncelleme: 07.01.2025 - 16:12
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        Batman'da 3 bin 620 adet çam fidanı dikildi
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        Batman Valiliği öncülüğünde 2024 yılında hayata geçirilen proje ile birlikte Batman idari sınırlarına bağlanan yollara yeşil bir görünüm kazandırılmasının hedeflendiği çalışmalar yürütüldü.

        Bu kapsamda Orman İşletme Müdürlüğü tarafından kasım ve aralık ayları itibariyle; Batman Köprüsü Yeşil-kuşak Ağaçlandırma sahasına 2 bin adet, Türkiye Yüzyılı Mehmetçik Hatıra Ormanı sahasına 500 adet, Hasankeyf ilçesi il merkezi ile Demirbilek köyü Çeşmebaşı mezrası girişe kadarki güzergahta yer alan orta göbek ve kanatlarına 500 adet, Batman merkez mahallerde 620 adet olmak üzere toplamda 3 bin 620 adet çam fidanı dikildi.

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