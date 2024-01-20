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        Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı

        BATMAN´da lastiği patlayınca kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen kamyonun şoförü Turan Sipahi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 12:33 Güncelleme: 20.01.2024 - 12:35
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        Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı
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        BATMAN´da lastiği patlayınca kontrolden çıkarak refüje çarpıp devrilen kamyonun şoförü Turan Sipahi, yaralandı.

        Kaza, sabah saatlerinde Güney Çevre Yolu Kuyubaşı TOKi mevkisinde meydana geldi. Turan Sipahi yönetimindeki 06 BR 7057 plakalı kamyonun, seyir halindeyken lastiği patladı. Sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyon, refüje çarparak devrildi. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralanan Turan Sipahi sıkıştığı yerden çıkarılarak ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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