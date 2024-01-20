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        Batman'da bariyerlere devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Batman'da tekerleği patlayan tırın bariyerlere devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:06 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:47
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        Batman'da bariyerlere devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Batman'da tekerleği patlayan tırın bariyerlere devrilmesi sonucu şoför yaralandı.

        Güney çevre yolunda Turan Sipahi idaresindeki 06 BR 7057 plakalı tır tekerleğinin patlaması sonucu refüjdeki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla sürücü Sipahi, sıkıştığı yerden çıkarıldı.

        Yaralanan Sipahi sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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