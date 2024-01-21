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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan partililerle bir araya geldi

        AK Parti'nin yerel seçimlerde Batman Belediye Başkan adayı gösterdiği Adil Sebati Ceylan, "Şehrin bütün paydaşları ile Batman'ın geleceğini inşa etmeye talibiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 18:15 Güncelleme: 21.01.2024 - 18:39
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        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan partililerle bir araya geldi
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        AK Parti'nin yerel seçimlerde Batman Belediye Başkan adayı gösterdiği Adil Sebati Ceylan, "Şehrin bütün paydaşları ile Batman'ın geleceğini inşa etmeye talibiz." dedi.

        Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Ankara ATO Congresium'da düzenlenen AK Parti Aday Tanıtım Toplantısı'nda Batman Belediye Başkan adaylığı açıklanan Ceylan kente döndü.

        Batman Havalimanı'nda karşılanan Ceylan, buradan AK Parti Batman Milletvekili Ferhat Nasıroğlu ve partililerle konvoy eşliğinde AK Parti İl Başkanlığı'na geçti.

        Partililer tarafından pankart ve sloganlarla karşılanan Nasıroğlu ve Ceylan, parti binası önünde hazırlanan platforma çıkarak katılımcıları selamladı.

        Nasıroğlu, karşılamaya gelen vatandaşlara teşekkür ederek, memlekete değer katmak ve memleketi daha da güzelleştirmek için mücadele ettiklerini söyledi.

        Verdikleri mücadele ve çalışmanın sonucunda kente güzel eserler kazandıracaklarına inandıklarını ifade eden Nasıroğlu, "Türkiye Yüzyılı"nda Batman'ın Türkiye'nin parlayan şehri olacağını anlattı.

        Belediye seçimlerini kazanmakta kararlı olduklarını belirten Nasıroğlu, genç, dinamik, çalışkan bir ismi aday gösterdiklerini vurguladı.

        Halkın talep, beklenti ve kriterleri doğrultusunda aday belirlediklerini dile getiren Nasıroğlu, belediyeye talip olduklarını söyledi.

        Adil Sebati Ceylan ise Batman'ın güzel insanlarına hizmet etmek için bu yola koyulduklarını ve bundan kıvanç duyduklarını belirtti.

        İlin genç ve dinamik bir nüfusunun olduğuna işaret eden Ceylan, "Geleceğimiz olan gençlerimize istihdam sağlamamız, yaşanabilir bir çevre, kültürel olarak gelişmiş bir kent imar etmemiz lazım. Şehrin bütün paydaşları ile Batman’ın geleceğini inşa etmeye talibiz. Bize düşen, bu yolda samimi olarak ve çok çalışarak doğru istikamette yol almaktır. Çaba bizim, takdir Allah'ındır." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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