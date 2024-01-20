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        Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı

        BATMAN´da refüje çıkan otomobilin sürücüsü Veysel Enlem (18), yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 15:05 Güncelleme: 20.01.2024 - 15:10
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        Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
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        BATMAN´da refüje çıkan otomobilin sürücüsü Veysel Enlem (18), yaralandı.

        Kaza, öğle saatlerinde Batman-Siirt Çevre Yolu´nda meydana geldi. Veysel Enlem´in (18) kontrolünü yitirdiği 34 VV 2536 plakalı otomobil, refüje çıktı. Kazada sürücü Enlem yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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