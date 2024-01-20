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        Batman Engelliler Spor Kulübü - Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü: 67-73

        Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 9'uncu haftasında evinde konuk ettiği Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü´ne 73-67 mağlup oldu. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:40
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        Batman Engelliler Spor Kulübü - Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü: 67-73
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        Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 9'uncu haftasında evinde konuk ettiği Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü´ne 73-67 mağlup oldu. 

        Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü´nü konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Beytullah Temiz, Ümit Koca, Tuna Tikveşli, Hasan Alkun ve Mehmet Özhan beşlisiyle çıktı. İlk çeyrekte 15-13´ü bulan Batman Engelliler Spor Kulübü, ikinci çeyreği 23-32'lik skorla geride bitirdi. 3´üncü çeyreği konuk takım Şanlıurfa, 48-54 önde tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Şanlıurfa takımı, maçı 73-67 kazandı. Batman Engelliler Spor Kulübü, ligde 12 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

        DHA-Spor - Türkiye-Batman - Bayram AYHAN

        2024-01-20 17:39:29

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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