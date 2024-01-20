Batman Engelliler Spor Kulübü - Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü: 67-73 Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 9'uncu haftasında evinde konuk ettiği Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü´ne 73-67 mağlup oldu.

Türkiye Basketbol Federasyonu Tekerlekli Sandalye Basketbol 1'inci Ligi B Grubu'nda mücadele eden Batman Engelliler Spor Kulübü, ligin 9'uncu haftasında evinde konuk ettiği Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü´ne 73-67 mağlup oldu.

Batman Engelliler Spor Kulübü, 19 Mayıs Kapalı Spor Salonu'nda Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü´nü konuk etti. Karşılaşmaya Batman ekibi, Beytullah Temiz, Ümit Koca, Tuna Tikveşli, Hasan Alkun ve Mehmet Özhan beşlisiyle çıktı. İlk çeyrekte 15-13´ü bulan Batman Engelliler Spor Kulübü, ikinci çeyreği 23-32'lik skorla geride bitirdi. 3´üncü çeyreği konuk takım Şanlıurfa, 48-54 önde tamamladı. Son periyotta da üstünlüğünü koruyan Şanlıurfa takımı, maçı 73-67 kazandı. Batman Engelliler Spor Kulübü, ligde 12 puanla 3'üncü sırada yer aldı.

DHA-Spor - Türkiye-Batman - Bayram AYHAN

2024-01-20 17:39:29