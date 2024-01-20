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        Haberler Dünya Almanya'da on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklarda

        Almanya'da on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklarda

        Almanya'nın Hamburg kentinde toplanan yaklaşık 50 bin kişi, ülkedeki ırkçılığı ve aşırı sağcıları protesto etti. Köln, Frankfurt, Berlin gibi pek çok şehirde de Almanlar aşırı sağcılara karşı sokaklardaydı.

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 20.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:01
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        Almanya'nın Hamburg kentinde toplanan yaklaşık 50 bin kişi, ülkedeki ırkçılığı ve aşırı sağcıları protesto etti.

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        Hamburg kentinin Jungfernstieg bulvarında toplanan yaklaşık 50 bin kişi, "Hamburg ayağa kalkıyor - Aşırı sağcılığa ve Neo-Nazi ağlarına karşı" temasıyla gösteri düzenlendi.

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        Köln, Frankfurt, Berlin gibi pek çok şehirde de Almanlar aşırı sağcılara karşı sokaklardaydı.

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        Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığı eleştiren sloganlar atan göstericiler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'e tepki gösterdi.

        Göstericiler, aşırı sağcı AfD'nin kapatılması istedi.

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        Aşırı sağcı AfD politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Sellner'in, Almanya'nın Postdam şehrinde, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı.

        Organizatörlere göre gösteriye 80 bin, polise göre ise 50 binden fazla kişi katıldı.

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        AfD'nin yasaklanması tartışmaları sürüyor

        Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasından yana görüş bildiriyor.

        AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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