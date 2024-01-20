Almanya'da on binlerce kişi aşırı sağa karşı sokaklarda

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Almanya'da ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve aşırı sağcılığı eleştiren sloganlar atan göstericiler, aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD) politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Martin Sellner'e tepki gösterdi. Göstericiler, aşırı sağcı AfD'nin kapatılması istedi.

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Aşırı sağcı AfD politikacıları ve Avusturyalı aşırı sağcı Sellner'in, Almanya'nın Postdam şehrinde, milyonlarca yabancı kökenlinin Almanya'dan sınır dışı edilmesini öngören plan üzerine gizlice görüştükleri ortaya çıkmıştı. Organizatörlere göre gösteriye 80 bin, polise göre ise 50 binden fazla kişi katıldı.

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AfD'nin yasaklanması tartışmaları sürüyor Almanya'da birçok siyasetçi ve seçmen, yabancı ve Müslüman karşıtı olarak bilinen AfD'nin yasaklanmasından yana görüş bildiriyor. AfD, Federal Mecliste 78 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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