Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason Kaymakamı Mete öğrencilere karne dağıttı

        Sason KaymakamI Murat Mete, Şehitler Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 14:53 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason Kaymakamı Mete öğrencilere karne dağıttı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sason KaymakamI Murat Mete, Şehitler Ortaokulunda düzenlenen karne törenine katılarak öğrencilerin sevincine ortak oldu.

        Öğrencilere karnelerini dağıtan Kaymakam Mete, karne alan öğrencileri tebrik ederek hediyeler verdi.

        Tatil döneminde dinlenmeleri, eksik oldukları konuları tekrar edip bol bol kitap okumaları, tatili verimli ve eğlenceli geçirmeleri önerilerinde bulunan Mete, öğrencilere, ailelerine ve öğretmenlere iyi tatiller diledi. ​​​​​​​

        Törene, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veysi Bozkurt, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Murat Madenüs ve İlçe Emniyet Amiri Başkomiser Mustafa Yavuzkan katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Falyalı davasında karar çıktı!
        Falyalı davasında karar çıktı!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        Komiser aile katliamı yaptı: 3 ölü!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        2 işçi 10. kattan düşüp ölmüştü! Flaş gelişme!
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        "Kiraları yarı yarıya düşürmeyi hedefliyoruz"
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        Çocuklarımıza iyi bakamıyor muyuz?
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        ABD'de yüzyılın kar fırtınası
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        Beşiktaş'ta Ante Rebic kararı
        İlk Türk astronot dünya basınında
        İlk Türk astronot dünya basınında
        Sulama göletinde bulundu
        Sulama göletinde bulundu
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        Epstein belgeleri sonrası Kral Charles'tan yeni adım
        "İstikbal göklerdedir"
        "İstikbal göklerdedir"
        Yıldızlar gecesi!
        Yıldızlar gecesi!
        Uzay yolculuğu başladı
        Uzay yolculuğu başladı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Ünlülerin Uzay heyecanı
        Transferler sakata geldi!
        Transferler sakata geldi!
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        "Bütçe hedeflerimizi tutturmakta kararlıyız"
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        Türkiye'den en çok konut alan yabancılar
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        'Kredi kartı faizi artmalı'
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        15 tatilde vizyonda çocuk filmleri, sanat merkezinde atölye var
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek
        İlave istihdama aylık 4100 TL destek

        Benzer Haberler

        TPAO Batman Petrolspor Eycan Kaya ile sözleşme imzaladı
        TPAO Batman Petrolspor Eycan Kaya ile sözleşme imzaladı
        Hasankeyf'te öğrenciler karne aldı
        Hasankeyf'te öğrenciler karne aldı
        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Batman'da silah kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı tutuklandı
        Batman'da sis etkili oldu
        Batman'da sis etkili oldu
        Batman´da 112 Acil Çağrı Merkezi, 666 bin 908 kez boş yere arandı
        Batman´da 112 Acil Çağrı Merkezi, 666 bin 908 kez boş yere arandı
        Batman'da heyelan meydana geldi
        Batman'da heyelan meydana geldi