Beşiri'de öğrenciler karne aldı

Beşiri ilçesinde yarıyıl tatili için öğrencilere karne dağıtıldı.

Beyçayırı İlkokulunda öğrenciler tatile karnelerini alarak ilk adımı attı.

Karne için sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler heyecanla karnelerin dağıtılmasını bekledi.

Öğretmenler, öğrencilerin karnelerini dağıtırken, tatili okuyarak, dinlenerek ve aileleri ile güzel vakit geçirerek değerlendirmelerini söyledi.

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