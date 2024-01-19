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        Beşiri'de öğrenciler karne aldı

        Beşiri ilçesinde yarıyıl tatili için öğrencilere karne dağıtıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 15:26 Güncelleme: 19.01.2024 - 15:58
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        Beşiri'de öğrenciler karne aldı
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        Beşiri ilçesinde yarıyıl tatili için öğrencilere karne dağıtıldı.

        Beyçayırı İlkokulunda öğrenciler tatile karnelerini alarak ilk adımı attı.

        Karne için sabahın erken saatlerinde okula gelen öğrenciler heyecanla karnelerin dağıtılmasını bekledi.

        Öğretmenler, öğrencilerin karnelerini dağıtırken, tatili okuyarak, dinlenerek ve aileleri ile güzel vakit geçirerek değerlendirmelerini söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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