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        Batman'da, akraba ailelerin bıçaklı kavgasında 1 ölü, 2 yaralı

        BATMAN'da, akraba ailelerin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Polis, hastanede ve mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:15
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        Batman'da, akraba ailelerin bıçaklı kavgasında 1 ölü, 2 yaralı
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        BATMAN'da, akraba ailelerin bıçaklı kavgasında 1 kişi öldü, 2 kişi ise yaralandı. Polis, hastanede ve mahallede güvenlik önlemi aldı.

        Olay, dün gece, Seyitler Mahallesi 3062'nci Sokak'ta meydana geldi. Akraba 2 aile arasında, henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp bıçaklı kavgaya dönüştü; Haşim Güner (34), İ.G. ve E.G. yaralandı. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından kaldırıldıkları Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı.

        Haşim Güner, sabah saatlerinde, doktorların müdahalesine rağmen, yaşamını yitirdi. Güner'in cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Güner'in öldüğünü duyan yakınları hastaneye geldi. Polis, hem mahallede hem de hastane çevresinde güvenlik önlemi aldı. Olaya karışanların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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