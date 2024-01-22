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        Batman'da taziye evlerine malzeme desteği sağlandı

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy taziye evlerine masa, sandalye, inşaat ve mutfak malzemesi desteği sağlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 16:10 Güncelleme: 22.01.2024 - 16:10
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        Batman'da taziye evlerine malzeme desteği sağlandı
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy taziye evlerine masa, sandalye, inşaat ve mutfak malzemesi desteği sağlandı.

        Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, il meclis üyeleri ve kurum amirlerince kırsalda eksiklerin giderilmesi amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.

        Ziyarette vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışma başlatıldı.

        Çalışmalar kapsamında Vali Ekrem Canalp'in desteğiyle Uzundere köyü taziye evine semaver ve derin dondurucu, Yakaköy taziye evi yapım çalışması için çimento ve Saklı köyü taziye evi için masa, sandalye ile sehpa yardımı yapıldı.

        Vatandaşlar, Vali Canalp ile Kaymakam İmrak'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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