Batman'da taziye evlerine malzeme desteği sağlandı
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy taziye evlerine masa, sandalye, inşaat ve mutfak malzemesi desteği sağlandı.
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde köy taziye evlerine masa, sandalye, inşaat ve mutfak malzemesi desteği sağlandı.
Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, il meclis üyeleri ve kurum amirlerince kırsalda eksiklerin giderilmesi amacıyla ziyaret gerçekleştirildi.
Ziyarette vatandaşların ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda çalışma başlatıldı.
Çalışmalar kapsamında Vali Ekrem Canalp'in desteğiyle Uzundere köyü taziye evine semaver ve derin dondurucu, Yakaköy taziye evi yapım çalışması için çimento ve Saklı köyü taziye evi için masa, sandalye ile sehpa yardımı yapıldı.
Vatandaşlar, Vali Canalp ile Kaymakam İmrak'a ilgilerinden dolayı teşekkür etti.
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