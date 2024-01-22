Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da geçen yıl 2 ton 752 kilogram kaçak et imha edildi

        Batman'da 2023 yılında gerçekleştirilen kaçak et denetimleri kapsamında 2 ton 752 kilogram kaçak et imha edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 22.01.2024 - 13:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da geçen yıl 2 ton 752 kilogram kaçak et imha edildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Batman'da 2023 yılında gerçekleştirilen kaçak et denetimleri kapsamında 2 ton 752 kilogram kaçak et imha edildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve Batman Belediyesi zabıta ekiplerinden oluşan kaçak etle mücadele komisyonunca 2023 yılında, kentte kaçak et kesimi ile mücadele edildi.

        Çalışmalar kapsamında yapılan denetimlerde uygunsuzluk tespit edilen 22 işletme, 9 araç ve 9 hayvansal ürün sahibine 715 bin 361 lira idari para cezası uygulandı.

        Ele geçirilen 2 ton 752 kilogram kaçak kesim et imha edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Peş peşe dram! Yine Antalya sahili! 6 günde 8 ceset!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        Van depremiyle ilgili Prof. Dr. Görür'den çarpıcı ayrıntı!
        AB'den İsrail tepkisi
        AB'den İsrail tepkisi
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        MB, 2024'ün ilk faiz kararını açıklayacak
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Sofradaki beyaz tehlike!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Ancelotti'ye Arda Güler tepkisi!
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        Hindistan'da tartışmalı tapınak açıldı
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        48'de futbolcu, 54'te antrenördü! 55'inde takımın başında
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"

        Benzer Haberler

        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde öğrenciler sertifika aldı
        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde öğrenciler sertifika aldı
        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan partililerle bir araya geldi
        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan partililerle bir araya geldi
        Baba oğulun ürettiği hediyelik eşyalar tarihi ilçenin izlerini taşıyor
        Baba oğulun ürettiği hediyelik eşyalar tarihi ilçenin izlerini taşıyor
        Batman Engelliler Spor Kulübü - Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü:...
        Batman Engelliler Spor Kulübü - Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü:...
        Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Batman'da bariyerlere devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Batman'da bariyerlere devrilen tırın sürücüsü yaralandı