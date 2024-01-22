Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde öğrenciler sertifika aldı

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde 1. dönem eğitimlerini tamamlayan 122 öğrenciye sertifika verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 11:42 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Batman'da "İcathane Atölyesi"nde öğrenciler sertifika aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) tarafından Batman'da kurulan "İcathane Atölyesi"nde 1. dönem eğitimlerini tamamlayan 122 öğrenciye sertifika verildi.

        Batman Üniversitesi merkez kampüste 2022 yılında açılan atölyede geçen yıl ekim ayında eğitime başlayan ortaokul ve lise öğrencileri, 4 aylık süreçte yazılım, tasarım, robotik ve dijital fotoğrafçılık eğitimleri alarak ilk dönemi tamamladı.

        Başarılı olan 122 öğrenciye düzenlenen programla sertifikaları verildi.

        TÜGVA Batman İl Temsilcisi Mehmet Onutçu, geçen yıl 4 alanda başlayan eğitimlerin tamamlandığını söyledi.

        45 ortaokul ve 75 lise öğrencisi olmak üzere 122 öğrencinin eğitimleri başarılı şekilde tamamlayarak sertifika almaya hak kazandığını belirten Onutçu, "TÜGVA olarak amacımız Türkiye Yüzyılı'na layık ve Türkiye'nin geleceğine teknolojik açıdan yön verecek gençler yetiştirmektir. Yarıyıl tatilinin ardından ikinci dönem eğitimlerimiz başlayacak." dedi.

        Öğrencilerden Mustafa Çankaya da 4 aylık dönemde yazılım eğitimi aldıklarını, çeşitli projeler üzerine çalıştıklarını anlattı.

        "Projelerle kendimizi geliştirdik. İkinci dönem robotik eğitimi alacağız." diyen Çankaya, kendini yazılım alanında geliştirmek istediğini kaydetti.

        Bilal Talha Demir de dönemin başından itibaren web sitesi tasarımı, algoritma, yazılım eğitimleri aldıklarını, bu alanda kendini geliştirmek istediğini dile getirerek, eğitimlerin güzel geçtiğini vurguladı.

        Aişe Rana Zengin ise atölye çalışmalarının güzel geçtiğini, sertifika aldığı için mutlu olduğunu aktardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        Akdeniz'deki sıcaklık rekoru kasırgalara yol açabilir!
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        "İsrail, Gazze'de çok sayıda mezarlığı tahrip etti"
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Sibel'e 9 kez kafa atmıştı! Duruşmaya işkenceleri damga vurdu!
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        Maaş zammında yıllık artış ne olacak?
        "Sorgulamak lazım"
        "Sorgulamak lazım"
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 6 bölgede kar ve sağanak!
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Trabzonspor - Galatasaray yazar yorumları
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Hayvana eziyete suçüstü! 80 horoz kurtarıldı
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        Türkiye'de ilk kez bir 'albino çakal' görüntülendi
        İkinci kez anne oluyor
        İkinci kez anne oluyor
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Vapurdan düştü! Boğazda can pazarı!
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        Penaltı var mı? Faul kararı doğru mu?
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Şu ana kadar başıma gelmedi"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        "Okan Buruk sahaya kartvizit attı"
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Almanya'da yüz binlerce kişi sokağa indi
        Goller öncesi faul var mı?
        Goller öncesi faul var mı?
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        Doğum yapan eşini taburcu olduğu gün öldürdü!
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        "Belki de tarihin en iyisiyiz"
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        ABD'de dondurucu soğuklar can aldı!
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser
        Mehmet Ayan yazdı: Şaheser

        Benzer Haberler

        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan partililerle bir araya geldi
        AK Parti Batman Belediye Başkan adayı Ceylan partililerle bir araya geldi
        Baba oğulun ürettiği hediyelik eşyalar tarihi ilçenin izlerini taşıyor
        Baba oğulun ürettiği hediyelik eşyalar tarihi ilçenin izlerini taşıyor
        Batman Engelliler Spor Kulübü - Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü:...
        Batman Engelliler Spor Kulübü - Şanlıurfa Bedensel Engelliler Spor Kulübü:...
        Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Refüje çıkan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Batman'da bariyerlere devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Batman'da bariyerlere devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı
        Lastiği patlayan kamyon devrildi; şoför yaralandı