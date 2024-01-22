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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Trabzonspor Abdülkadir Ömür'e Türkiye'den iki talip: Başakşehir ve Pendikspor istiyor! - Trabzonspor Haberleri

        Abdülkadir Ömür'e Türkiye'den iki talip: Başakşehir ve Pendikspor istiyor!

        Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'e Hull City'den sonra Türkiye'den de talip çıktı. Süper Lig ekiplerinden Başakşehir ve Pendikspor, milli futbolcu için devreye girdi ve tekliflerini iletti. Bordo-mavililer, Abdülkadir için Başakşehir ve Pendikspor'un yaptıkları tekliflere sıcak bakarken oyuncunun tercihi ise İngiltere'den yana!

        ccelik@haberturk.com
        Giriş: 22.01.2024 - 12:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 12:13
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        Abdülkadir'e 5 milyon Euro!
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        Trabzonspor'da kadro dışı kalan Abdülkadir Ömür'ün talipleri artıyor. Championship ekiplerinden Hull City'nin de istediği milli futbolcu için Süper Lig'den Başakşehir ve Pendikspor devreye girdi.

        TEKLİFLER 5 MİLYON EURO

        Hull City'nin bonservisine 3,5 milyon Euro teklif ettiği Abdülkadir Ömür için iki kulüp de bordo-mavililerle masaya oturdu. Habertürk'ten Çağatay Çelik'in haberine göre iki kulübün Abdülkadir için yaptığı teklifler ise 5 milyon Euro.

        OYUNCUNUN GÖNLÜ HULL CITY'DEN YANA

        Yıllar önce Manchester City'nin resmi teklif yaptığı Abdülkadir Ömür'ün gönlü İngiltere'den yana. Yurt dışına çıkma fırsatını bir kez daha kaçırmak istemeyen milli futbolcu, Hull City'de oynamak isterken Trabzonspor ise Başakşehir ve Pendikspor'un tekliflerini daha cazip buluyor.

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        AVCI İLE GÖRÜŞTÜ

        Abdülkadir Ömür'ün Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ile özel olarak görüştüğü de öğrenildi. 24 yaşındaki yıldızın Avcı ile yaptığı görüşmede ayrılık talebini ilettiği belirtildi.

        Bordo-mavililerin teknik direktörü Abdullah Avcı geçen günlerde yaptığı açıklamada "Abdülkadir ve Umut sebebini bilmediğim bir şekilde aramızda yoktu. Kulübümüz açıklama yapar" ifadelerini kullanırken Galatasaray derbisi öncesinde ise "Onun lakabı 'Ömür Avcı'. Kulübün içinde böyle denir. İnsan kaybetmek, oyuncu kaybetmek çok kolay. Aslında alınan bu karar Ömür'ü kazanmak için alınan bir karardır. Yönetim kuruluyla istişare içinde alınan bir karardı" dedi.

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