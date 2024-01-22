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        Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Batman'da akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 14:50 Güncelleme: 22.01.2024 - 14:50
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        Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Batman'da akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Seyitler Mahallesi'nde yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

        Kavgada, Haşim G. (34) hayatını kaybetti, İ.G. ve E.G. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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