Batman'da bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Batman'da akraba iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Seyitler Mahallesi'nde yaşayan ve akraba oldukları öğrenilen iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle başlayan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, Haşim G. (34) hayatını kaybetti, İ.G. ve E.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.