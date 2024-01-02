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        Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik çalışması

        Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 17:01 Güncelleme: 02.01.2024 - 17:01
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        Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik çalışması
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        Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik yapıldı.

        Valisi Ekrem Canalp'in hayata geçirdiği "İbadethaneler Temiz Kokar" projesi kapsamında dini mekanların düzenli olarak temizlenmesi için çalışmalr sürüyor.

        İl Özel İdaresi temizlik ekiplerince cami ve mescitler belirli periyotlarla temizleniyor.

        Bu kapsamda kent genelinde 150 ibadethanenin temizliğinin yapıldığı belirtildi.

        Vali Canalp, benzer nitelikteki projelerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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