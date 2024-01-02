Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik çalışması

Batman'da camiler ve kurumlardaki mescitlerde temizlik yapıldı.

Valisi Ekrem Canalp'in hayata geçirdiği "İbadethaneler Temiz Kokar" projesi kapsamında dini mekanların düzenli olarak temizlenmesi için çalışmalr sürüyor.

İl Özel İdaresi temizlik ekiplerince cami ve mescitler belirli periyotlarla temizleniyor.

Bu kapsamda kent genelinde 150 ibadethanenin temizliğinin yapıldığı belirtildi.

Vali Canalp, benzer nitelikteki projelerin desteklenmeye devam edeceğini belirtti.

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