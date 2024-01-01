Sason Kaymakamı Mete görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı
Sason Kaymakamı Murat Mete, güvenlik noktalarında görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.
Sason Kaymakamı Murat Mete, güvenlik noktalarında görev başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.
Kaymakam Mete, ilçenin farklı noktalarındaki güvenlik noktalarını ziyaret etti.
Görevi başındaki güvenlik güçlerinin yeni yılını kutlayan Mete, durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların da yeni yılını kutladı, onlarla bir süre sohbet etti.
Mete, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için mesai kavramı gözetmeksizin her daim görevlerinin başında olan bütün güvenlik güçlerine teşekkür ederek, başarı diledi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.