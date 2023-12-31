Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Sason Kaymakamı Mete'den yeni yıl mesajı

        Sason Kaymakamı Murat Mete, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 15:47 Güncelleme: 31.12.2023 - 16:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sason Kaymakamı Mete'den yeni yıl mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sason Kaymakamı Murat Mete, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Mete, mesajında, hüzün ve sevinçlerle geçen 2023'ü geride bıraktıklarını, 2024'ü karşılamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

        2024'te de eğitim, sağlık, sosyal yardım, asayiş ve diğer tüm kamu hizmetlerinde vatandaş odaklı bir anlayış çerçevesinde çalışmalara devam etme azmi ve kararlılığı içerisinde olduklarını ifade eden Mete, şunları kaydetti:

        "İlçemiz standartlarının her anlamda daha da arttığı, ekonomik ve sosyal refah düzeyinde gelişmelerin olduğu, vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde her türlü imkana sahip olarak geçirmelerini temenni ettiğimiz 2024 yılının herkese huzur, mutluluk ve bereket getirmesini diliyor, yeni yılınızı kutluyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Yeni yıla ilk Yeni Zelanda girdi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        "Programımızı kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz"
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Tacizcisini öldüren Azra için flaş talep!
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        Yılbaşı günü nasıl beslenmeliyiz?
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        2024'te ödenecek MTV tutarları belli oldu
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        'Beni gören kız bayılınca ünlü olduğumu anladım'
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Batman'da öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti
        Batman'da öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan yeni yıl mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan yeni yıl mesajı
        Batman'da otomobil, yoğun siste yağmur suyu kanalına devrildi: 5 yaralı
        Batman'da otomobil, yoğun siste yağmur suyu kanalına devrildi: 5 yaralı
        Batman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Batman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden ilçedeki okullara antrenör desteği...
        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden ilçedeki okullara antrenör desteği...
        AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'den yeni yıl mesajı
        AK Parti Batman İl Başkanı Akif Gür'den yeni yıl mesajı