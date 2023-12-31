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        Batman'da öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti

        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri "Şehitlerimizi Tanıyalım" etkinliği kapsamında şehit mezarlarını ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 11:36 Güncelleme: 31.12.2023 - 11:36
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        Batman'da öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti
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        Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri "Şehitlerimizi Tanıyalım" etkinliği kapsamında şehit mezarlarını ziyaret etti.

        Saklı İlkokul ve Ortaokulunda okuyan öğrenciler, Saklı köyünde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden sivil şehitlerin kabrini ziyaret etti.

        Öğrenciler öğretmenleri ile katıldığı kabir ziyaretinde hayatını kaybedenler için dua okudu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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