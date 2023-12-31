Batman'da öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri "Şehitlerimizi Tanıyalım" etkinliği kapsamında şehit mezarlarını ziyaret etti.

Batman'ın Hasankeyf ilçesinde ilkokul ve ortaokul öğrencileri "Şehitlerimizi Tanıyalım" etkinliği kapsamında şehit mezarlarını ziyaret etti.

Saklı İlkokul ve Ortaokulunda okuyan öğrenciler, Saklı köyünde terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırılarda hayatını kaybeden sivil şehitlerin kabrini ziyaret etti.

Öğrenciler öğretmenleri ile katıldığı kabir ziyaretinde hayatını kaybedenler için dua okudu.