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        Batman'ı kaplayan sis bulutu, dağdan görüntülendi

        BATMAN´ı kaplayan sis bulutu Kıra Dağı´ndan görüntülendi. 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 01.01.2024 - 17:55
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        Batman'ı kaplayan sis bulutu, dağdan görüntülendi
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        BATMAN´ı kaplayan sis bulutu Kıra Dağı´ndan görüntülendi. 

        Kent merkezinde etkili olan sis, 10 kilometre uzaklıktaki Kıra Dağı´ndan cep telefonu ile görüntülendi. Bazı vatandaşlar, sisin kentin üzerini kapladığı manzarayı izlemek için bölgeye gitti. Vatandaşlar, sisle birlikte güneşin batışını hatıra fotoğrafı çekerek ölümsüzleştirdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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