Batman'ı kaplayan sis bulutu, dağdan görüntülendi
BATMAN´ı kaplayan sis bulutu Kıra Dağı´ndan görüntülendi.
BATMAN´ı kaplayan sis bulutu Kıra Dağı´ndan görüntülendi.
Kent merkezinde etkili olan sis, 10 kilometre uzaklıktaki Kıra Dağı´ndan cep telefonu ile görüntülendi. Bazı vatandaşlar, sisin kentin üzerini kapladığı manzarayı izlemek için bölgeye gitti. Vatandaşlar, sisle birlikte güneşin batışını hatıra fotoğrafı çekerek ölümsüzleştirdi.
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