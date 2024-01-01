Batman'ı kaplayan sis bulutu, dağdan görüntülendi

BATMAN´ı kaplayan sis bulutu Kıra Dağı´ndan görüntülendi.

Kent merkezinde etkili olan sis, 10 kilometre uzaklıktaki Kıra Dağı´ndan cep telefonu ile görüntülendi. Bazı vatandaşlar, sisin kentin üzerini kapladığı manzarayı izlemek için bölgeye gitti. Vatandaşlar, sisle birlikte güneşin batışını hatıra fotoğrafı çekerek ölümsüzleştirdi.