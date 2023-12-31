Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Batman Haberleri

        Beşiri Kaymakamı Yılmaz'dan, güvenlik güçleri ve sağlık personeline ziyaret

        Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.12.2023 - 23:36 Güncelleme: 31.12.2023 - 23:44
        ABONE OL
        ABONE OL
        Beşiri Kaymakamı Yılmaz'dan, güvenlik güçleri ve sağlık personeline ziyaret
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiri Kaymakamı Muhammed Yılmaz, yeni yıla görev başında giren güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret etti.

        Yılmaz, yılbaşında görevlerini sürdüren güvenlik güçleri ve sağlık personelini ziyaret ederek, yeni yıllarını kutladı.

        Güvenlik güçleri ve sağlık personeli ile görüşen Yılmaz, 2024'ün mutluluk, huzur ve güzellikler getirmesini diledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Batman haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Batman Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mehmetçik'in yeni yılını kutladı
        2024'e ilk merhaba
        2024'e ilk merhaba
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Fenerbahçe'den Süper Kupa açıklaması
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        Siyasilerden yeni yıl mesajları
        2023'e iz bırakan futbolcular
        2023'e iz bırakan futbolcular
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Ünlü oyuncu 2024'ü denizde karşıladı
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Zirvede artık yeni bir isim var
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Ceylan'dan Demirkubuz'a: "Sana gönderme yok"
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Yeni yıla 'Güldür Güldür' girilecek
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Ünlüler iyi yıllar diler
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        Milliler, 2023'te zirve yaptı
        10 maddede 2023
        10 maddede 2023
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        Tom Cruise kaçtı, Atatürk engellendi
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        2023'te Dünya neler yaşadı?
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Sporda 1 yıl böyle geçti!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023’ün en iyi 20 filmi
        2023'te evlenen ünlü isimler
        2023'te evlenen ünlü isimler

        Benzer Haberler

        Sason Kaymakamı Mete'den yeni yıl mesajı
        Sason Kaymakamı Mete'den yeni yıl mesajı
        Batman'da öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti
        Batman'da öğrenciler şehit mezarlarını ziyaret etti
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan yeni yıl mesajı
        Hasankeyf Kaymakamı İmrak'tan yeni yıl mesajı
        Batman'da otomobil, yoğun siste yağmur suyu kanalına devrildi: 5 yaralı
        Batman'da otomobil, yoğun siste yağmur suyu kanalına devrildi: 5 yaralı
        Batman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Batman'da devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden ilçedeki okullara antrenör desteği...
        Sason Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünden ilçedeki okullara antrenör desteği...